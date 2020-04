Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se bouscule pour ces deux pépites de Thomas Tuchel !

Publié le 12 avril 2020 à 22h15 par H.G.

Alors qu’Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi n’ont toujours pas signé leur premier contrat professionnel avec le PSG, de nombreuses écuries seraient intéressées par la perspective de les accueillir cet été.

Le PSG pourrait perdre deux de ses meilleures pépites à la fin de la saison en cours. Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi seront en effet en fin de contrat en juin prochain et pourraient quitter librement leur club formateur, et cela en dépit du fait que Leonardo ferait son possible pour qu’ils acceptent de signer leur premier contrat professionnel à Paris. Face à cette situation, de nombreuses écuries se seraient positionnées pour accueillir les deux pépites du PSG. Comme l’a annoncé AS , le Real Madrid suivrait les deux joueurs et notamment Adil Aouchiche, qui ferait également l’objet d’un intérêt de l’ASSE et d’autres clubs de Ligue 1 comme l’a annoncé L’Equipe . Et à en croire les dernières informations, tous ces clubs ne seraient pas les seuls à suivre les deux jeunes parisiens.

Des propositions aux quatre coins de l’Europe pour Aouchiche et Kouassi !