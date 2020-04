Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un rôle décisif de Rakitic dans ce dossier à 75M€ ?

Sur les tablettes du FC Barcelone, Diego Carlos pourrait jouer sous les couleurs du club catalan la saison prochaine. A condition de payer sa clause libératoire de 75M€, mais le Barça aurait semble-t-il un plan.

Le coronavirus a touché de plein fouet le football mondial. Les caisses de nombreux clubs seraient vides et ainsi, de nombreux dossiers chauds du prochain mercato estival seraient totalement relancés. Néanmoins, au FC Barcelone, on garde certains objectifs, comme celui de recruter un défenseur central. Pour cela, Éric Abidal souhaiterait s’attacher les services de Diego Carlos. Toutefois, pour éviter de payer la clause à hauteur de 75M€ fixée par le FC Séville, le secrétaire technique du FC Barcelone pourrait trouver une autre solution.

Rakitic de retour au FC Séville ?