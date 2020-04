Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal est sous le charme de cet ancien du FC Nantes !

Publié le 10 avril 2020 à 15h00 par La rédaction

Pisté par le FC Barcelone, Diego Carlos pourrait rejoindre le Camp Nou durant les prochaines semaines. Eric Abidal aurait jeté son dévolu sur le défenseur brésilien du FC Séville.

Le prochain mercato estival du FC Barcelone s’annonce très mouvementé. Entre l’avenir de Lionel Messi toujours plus dans le flou de jour en jour, mais aussi le possible retour de Neymar, les dirigeants de club catalan ont du pain sur la planche. L'un des objectifs serait aussi de trouver un défenseur central, alors que Samuel Umtiti est sur le départ. Le Barça regarderait alors du côté du FC Séville. Et entre Diego Carlos et Jules Koundé le cœur du FC Barcelone balancerait. Néanmoins, aux dernières nouvelles, le club catalan aurait fait un choix.

Diego Carlos vers le Barça ?