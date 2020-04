Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Personne ne veut d’Alphonse Areola !

Publié le 13 avril 2020 à 9h15 par A.M.

Prêté au Real Madrid par le PSG sans option d'achat, Alphonse Areola ne devrait pas être conservé par le club merengue, tandis que sa situation au sein du club de la capitale semble également bouchée. Par conséquent, le Champion du monde est dans une impasse.

Formé au Paris Saint-Germain et promis à un grand avenir, Alphonse Areola n'a toutefois jamais réussi à pleinement confirmer les espoirs placer en lui. Et pourtant, il est monté en puissance tout au long de sa carrière par le biais de prêts très aboutis à Lens, où il avait été élu meilleur gardien de Ligue 2, puis à Bastia et à Villarreal. Une progression linéaire qui laissait présager un bel avenir au portier français passé de la Ligue 2 à Ligue 1 avant d’enchaîner par un club disputant la Ligue Europa. Par conséquent, la suite logique était un poste de titulaire au sein d'un club jouant les premiers rôles en Ligue des Champions, à l'image du PSG. Mais la marche semblait trop haute puisqu'il n'a jamais réussi à s'imposer dans les buts parisiens bien que le fait qu'aucune hiérarchie claire n'ait été dégagée avec Kevin Trapp puis avec Gianluigi Buffon, ne l'a pas beaucoup aidé à s'imposer. Par conséquent, Leonardo a tranché et a décidé de le prêter au Real Madrid l'été dernier après avoir recruté Keylor Navas.

Pas conservé par le Real Madrid et poussé dehors par le PSG