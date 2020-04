Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait fixé sa grande priorité pour le prochain mercato !

Publié le 13 avril 2020 à 10h00 par D.M.

A la recherche d’un attaquant, le Real Madrid aurait ciblé Erling Braut Haaland. Arrivé en janvier dernier au Borussia Dortmund, le joueur norvégien serait la grande priorité du club madrilène pour le prochain mercato.

Arrivé en janvier dernier au Borussia Dormtund en provenance du RB Salzbourg, Erling Braut Haaland s’est montré plutôt à son aise en Bundesliga. Auteur déjà de neuf buts en championnat, l’attaquant norvégien ne cesse d’impressionner et plusieurs cadors européens voudraient déjà le déloger du BVB. Marca annonçait le 24 mars dernier qu’Erling Braut Haaland serait dans le viseur du Real Madrid et que le club madrilène voudrait tenter de le recruter à l’occasion du prochain mercato.

Haaland, priorité du Real Madrid