Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho aurait fixé un prix stratosphérique pour Kane !

Publié le 12 avril 2020 à 12h30 par A.D.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de Tottenham, Harry Kane serait dans le viseur de plusieurs écuries européennes, dont le Real Madrid. Les Spurs de José Mourinho réclameraient près de 228M€ pour laisser filer leur buteur anglais.

José Mourinho serait extrêmement gourmand en ce qui concerne Harry Kane. Très performant sous les couleurs de Tottenham, le buteur anglais aurait tapé dans l'œil de Zinedine Zidane. Toutefois, le coach du Real Madrid serait loin d'être seul sur ce dossier. En effet, la Juventus, Manchester United, City et même l'Inter - selon les dernières indiscrétions de Calciomercato.it - souhaiteraient s'attacher les services de Harry Kane. Et pour arracher l'attaquant de 26 ans à José Mourinho, Zinedine Zidane, Maurizio Sarri, Ole Gunnar Solskjaer, Pep Guardiola et Antonio Conte seraient contraints de casser leur tirelire.

Mourinho voudrait récupérer environ 228M€ pour Harry Kane