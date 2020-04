Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Alphonse Areola afficherait un souhait fort pour son avenir !

Publié le 13 avril 2020 à 13h45 par A.M.

Prêté au Real Madrid par le Paris Saint-Germain, sans option d'achat, Alphonse Areola voit son horizon être bouché dans les deux clubs. Pour rebondir et ne pas hypothéquer ses chances de participer à l'Euro dans un an, le Champion du monde se verrait bien à Londres.

La situation d'Alphonse Areola semble bel et bien dans une impasse. Prêté par le PSG au Real Madrid, le Champion du monde ne devrait pas évoluer dans l'un de ces deux clubs la saison prochaine. A Paris, où il est toujours sous contrat, son horizon est bouché par Keylor Navas qui s'est imposé dans le buts. Le PSG tient enfin son grand gardien et le laissera donc dans sa position de numéro 1. Au sein de la Casa Blanca , c'est encore pire. Non seulement Thibaut Courtois est titulaire, mais en plus, Andreï Lunin et Luca Zidane reviendront de leur prêt cet été et le Real Madrid devrait offrir à l'un de ses deux jeunes gardiens le rôle de doublure de l'international belge. Par conséquent, Alphonse Areola va devoir trouver un nouveau club.

Areola aimerait jouer à Londres