Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Qui faut-il absolument vendre ?

Publié le 14 avril 2020 à 8h00 par La rédaction

Faisant face à des problèmes avec le fair-play financier, l’Olympique de Marseille sera obligé de se séparer d’un ou plusieurs joueurs. Selon vous, quel joueur l’OM doit-il absolument vendre ? C’est notre sondage du jour !

Déjà avec l’arrêt total des compétitions, avec une reprise qui est toujours incertaine, l’Olympique de Marseille était dans le viseur de l’UEFA. Un avertissement avait d’ailleurs été lancé au club phocéen, qui selon l’organigramme européen ne s’est pas « conformé aux conditions de l'accord négocié pour la saison 2019/2020 ». La crise sanitaire actuelle devrait entrainer des nouvelles pertes pour l’ensemble des clubs concernés et l’OM n’est donc pas en reste. Seule la vente d’un ou plusieurs joueurs pourraient aider les Marseillais à refaire surface, même si André Villas-Boas a expliqué vouloir garder ses meilleurs éléments, en cas de qualification en Ligue des Champions. Il y a plusieurs candidats à un possible départ, mais selon vous, quel joueur doit absolument être vendu par l’OM ?

Maintenant ou jamais pour certains joueurs ?

Pour les joueurs en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille en juin 2021, cet été sera le moment ou jamais de les vendre. C’est le cas de Florian Thauvin, qui est le Marseillais avec la plus grosse valeur marchande, mais également de Maxime Lopez, Jordan Amavi, Valère Germain et Steve Mandanda. Viennent ensuite ceux dont le contrat se termine en 2022. Il y a donc Boubacar Kamara, formé à l’OM et qui pourrait rapporter une très grosse plus-value. Morgan Sanson, qui a failli quitter l’OM récemment, est également concerné, tout comme Dimitri Payet, Bouna Sarr et Hiroki Sakai. Restent ensuite ceux dont le contrat avec l’Olympique de Marseille se termine en 2023, comme Duje Caleta-Car et Dario Benedetto. C’est également le cas de Kevin Strootman, qui a été poussé vers la sortie par le président Jacques-Henri Eyraud, mais qui est finalement resté à l’OM.



Alors, qui l’OM doit-il absolument vendre ?