Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce choix que Zidane pourrait grandement regretter pour Kylian Mbappé...

Publié le 14 avril 2020 à 8h15 par T.M. mis à jour le 14 avril 2020 à 8h18

Alors que le PSG se méfie énormément du Real Madrid pour Kylian Mbappé, la principale menace pourrait finalement se nommer Liverpool. Explications.

A l’approche du mercato, les rumeurs sont de plus en plus nombreuses, notamment concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Malgré un contrat jusqu’en 2022, le joueur du PSG pourrait prochainement faire ses valises. Et bien évidemment, tout le monde a le regard tourné vers le Real Madrid, où l’on rêve du joyau français depuis de longues années. Un danger que Leonardo tente de dissiper en prolongeant le contrat de Mbappé. Mais à trop se méfier des Merengue, le PSG pourrait finalement voir un autre concurrent entrer avec détermination dans la bataille…

Attention à Liverpool ?