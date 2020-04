Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un énorme appel du pied à l’étranger !

Publié le 14 avril 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Ancien coéquipier de Kylian Mbappé lorsqu’ils évoluaient ensemble à l’AS Monaco, Bernardo Silva a confié qu’il aimerait beaucoup voir l’attaquant du PSG débarquer à Manchester City.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé suscite de nombreuses interrogations sur son avenir. En effet, le Real Madrid continue de faire de l’attaquant français une piste prioritaire pour les prochaines années, son profil plaisant beaucoup à Zinedine Zidane. Mais dans ce dossier Mbappé, le danger pourrait également venir de Premier League pour le PSG…

Bernardo Silva aimerait voir Mbappé à City