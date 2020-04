Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Coup de tonnerre dans le feuilleton Haaland ?

Publié le 14 avril 2020 à 0h00 par D.M.

Le Real Madrid aurait fait d’Erling Braut Haaland sa priorité pour le prochain mercato. Mais l’attaquant norvégien n’aurait pas l’intention de quitter le Borussia Dortmund.

Le Real Madrid voudrait renforcer sa ligne d’attaque et renouveler son effectif. Dans cette optique, les dirigeants espagnols voudraient mettre la main sur Kylian Mbappé et sur Erling Braut Haaland. Marca annonce ce lundi que le transfert du joueur du PSG devrait avoir lieu en 2021. Mais le Real Madrid ne voudrait pas attendre une année supplémentaire pour s’offrir l’attaquant du Borussia Dortmund. Dans l'optique du prochain mercato, le Real Madrid aurait fait d'Erling Braut Haaland sa priorité et pourrait s’offrir l’un des plus gros talents d’Europe.

Haaland veut rester à Dortmund