Mercato - Real Madrid : Une grande star se rapproche pour 75M€ !

Publié le 13 avril 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant l’une des grandes priorités offensives du Real Madrid, Erling Haaland pourrait finalement débarquer en 2021 contre un chèque de 75M€ grâce à une clause inattendue.

En quelques mois seulement, Erling Haaland a réussi à s’imposer comme l’une des nouvelles stars du football européen. Le jeune buteur norvégien du Borussia Dortmund, recruté en janvier dernier pour seulement 20M€, a connu une intégration express en Allemagne, et il est déjà annoncé dans le viseur de plusieurs cadors étrangers comme le Real Madrid. Zinedine Zidane apprécierait beaucoup le profil d’Haaland, et il aurait d’ailleurs déjà un plan pour boucler son arrivée sans se ruiner.

Haaland vers le Real Madrid en 2021 ?

Comme l’a révélé Ok Diario dimanche, il existerait une clause libératoire à hauteur de 75M€ et payable dès l’été 2021 pour les prétendants d’Erling Haaland. Le Real Madrid, qui aurait la ferme intention de recruter le buteur norvégien, pourrait donc attendre cette échéance pour rafler la mise avec la nouvelle pépite du Borussia Dortmund plutôt que de payer plus du double durant le mercato estival 2020.