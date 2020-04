Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane devrait sortir le grand jeu pour Kane !

Publié le 13 avril 2020 à 22h00 par Th.B.

Alors que Manchester United compterait bien recruter Harry Kane, malgré le fait que Tottenham ne serait pas ouvert à l’idée de renforcer un concurrent direct, le Real Madrid aura fort à faire pour s’attacher les services de l’Anglais.

Harry Kane semble être prêt à changer d’air à 26 ans et après avoir été formé à Tottenham. C’est du moins l’information qu’il fallait retirer de son live Instagram organisé par Sky Sports ces derniers temps. De quoi conforter la position de Manchester United dans cette opération, le club mancunien étant déterminé à doubler le Real Madrid dans la course à la signature de Harry Kane. Et bien que Tottenham refuserait de vendre son buteur à un autre club de Premier League, Ole Gunnar Solskjaer ne baisserait pas les armes.

Manchester United verrait en Kane le successeur de Lukaku !