Mercato - Real Madrid : Kane dispose toujours d’une grosse porte de sortie !

Publié le 13 avril 2020 à 20h00 par Th.B.

Bien que Tottenham refuserait de céder Harry Kane à un club anglais, ce qui ferait les affaires du Real Madrid, Manchester United ne compterait pas laisser passer sa chance de recruter le buteur des Spurs. Explications.

C’est une première pour Tottenham. Alors que Harry Kane a régulièrement suscité des intérêts lors des derniers mercato estivaux, l’international anglais n’avait jamais jusqu’ici publiquement fait part de ses envies de départ. Lors d’un live Instagram , le buteur des Spurs laissait la porte ouverte à un transfert pour la prochaine session des transferts. Il n’en fallait pas plus pour attiser les convoitises et confirmer les intérêts du Real Madrid et de Manchester United. Cependant, la presse anglaise a révélé ce lundi que Tottenham refuserait de laisser partir Kane chez une autre équipe de Premier League. Mais les Red Devils ne compteraient pas changer leur fusil d’épaule.

Manchester United ne lâcherait rien pour Harry Kane !