Mercato - PSG : Première brèche dans la nouvelle opération Icardi ?

Publié le 13 avril 2020 à 21h45 par A.C.

Mauro Icardi pourrait être concerné par un gros transfert cet été, qui pourrait comprendre un échange avec Juan Cuadrado. Pourtant, ce dernier ne semble pas d’accord...

Voilà plusieurs saisons déjà que la Juventus rêve de Mauro Icardi. Déjà lorsqu’il était à la Sampdoria, le directeur sportif Fabio Paratici avait tenté de le recruter, mais Icardi avait finalement filé à l’Inter. L’été dernier, les Bianconeri ont fait une nouvelle tentative, mais là encore l’attaquant leur a échappé, puisqu’il a été prêté au Paris Saint-Germain. Depuis des discussions auraient eu lieu avec le PSG, concernant une possible opération pour le prochain mercato, mais Leonardo ne semble plus vouloir lever l’option d’achat présente dans le contrat d’Icardi.

Cuadrado ne compte pas quitter la Juve