Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette incroyable révélation à 60M€ pour Ousmane Dembélé !

Publié le 13 avril 2020 à 23h30 par D.M.

Alors qu’Ousmane Dembélé est touché par de nombreuses blessures, le FC Barcelone serait prêt à transférer l’attaquant. Mais aucun club ne semble prêt à répondre aux exigences du Barça.

L’aventure d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone est loin d’être un long fleuve tranquille. Le talent de l’international français ne fait pas débat, mais sa condition physique continue d'interroger. L’attaquant peine à enchaîner les matchs en raison de multiples pépins physiques. La dernière blessure date de février dernier. Touché à la cuisse gauche, Ousmane Dembélé a été annoncé absent des terrains durant six mois. Le FC Barcelone se serait lassé des nombreuses blessures de l'ailier et le club serait prêt à s’en séparer. La Gazzetta dello Sport annonçait dans son édition du 7 avril que les dirigeants catalans auraient parlé d'Ousmane Dembélé à la Juventus et à l’Inter.

Même à 60M€ personne ne veut de Dembélé