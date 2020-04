Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le coup de gueule de Rakitic sur son avenir !

Publié le 13 avril 2020 à 19h30 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, Ivan Rakitic pourrait être vendu cet été pour ne pas être cédé gratuitement dans un an. Interrogé sur son avenir, le milieu de terrain croate a fait passer un message fort.

Ivan Rakitic ne laissera personne décider de son avenir à sa place. Arrivé au Barça à l'été 2014, le vice-champion du monde croate pourrait faire ses valises cet été. En fin de contrat à l'issue de la saison prochaine, le FC Barcelone pourrait pousser Ivan Rakitic vers la sortie cet été pour ne pas le laisser partir gratuitement dans un peu plus d'un an. Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, le club blaugrana pourrait même tenter de sacrifier Ivan Rakitic pour faciliter une transaction et faire des économies. Mais dans tous les cas, le FC Barcelone ne choisira pas sa prochaine destination à sa place. Lors d'un entretien accordé à Mundo Deportivo , Ivan Rakitic (32 ans) s'est montré ferme sur le sujet.

«Je ne suis pas un sac de pomme de terres»