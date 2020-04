Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rakitic victime de l'opération avortée avec Neymar ? Il répond !

Publié le 13 avril 2020 à 10h15 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Ivan Rakitic aurait pu faciliter le retour de Neymar au FC Barcelone l'été dernier. Le milieu de terrain croate est revenu sur son été agité et l'avortement de cette opération.

Ivan Rakitic espère ne pas payer l'échec de l'opération Neymar. Lors du dernier mercato estival, la star brésilienne voulait absolument quitter le PSG pour faire son retour au FC Barcelone. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le Barça a tenté d'utiliser Ivan Rakitic pour rapatrier Neymar. Une tentative qui a échoué. Lors d'un entretien accordé à Mundo Deportivo , le vice-champion du monde croate est revenu sur cet épisode.

«S'ils voulaient que j'aille dans une autre équipe, j'aurais aimé qu'on me le dise»