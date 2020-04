Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba évoque le rôle de sa mère pour son retour à Manchester

Publié le 13 avril 2020 à 17h00 par A.D.

Après avoir éclos à la Juventus, Paul Pogba a fait son retour à Manchester United à l'été 2016. Comme il l'a lui-même confié, sa mère avait programmé son retour chez les Red Devils bien avant qu'il ne pose ses valises à Turin.

La mère de Paul Pogba avait tout prévu. Alors qu'il ne trouvait pas sa place à Manchester United, le milieu de terrain français a pris la décision de partir à la Juventus. Après quatre grosses saisons à Turin, Paul Pogba a fait son retour chez les Red Devils pour terminer ce qu'il avait commencé. Un scénario que sa mère avait prédit. Lors d'un entretien publié sur le site officiel de Manchester United, Paul Pogba a lâché quelques révélations sur son retour en terres mancuniennes.

«Tu vas revenir à Manchester, ne t'inquiètes pas»