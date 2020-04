Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane passerait à l’action pour Paul Pogba !

Publié le 12 avril 2020 à 21h15 par Th.B.

Zinedine Zidane et la direction du Real Madrid prépareraient une offensive pour Paul Pogba, également suivi par le PSG, qui serait programmée pour cet été. Le club merengue ne compterait pas laisser passer sa chance avec le Français. Explications.

Depuis son retour à la tête de l’effectif du Real Madrid, Zinedine Zidane aurait deux grosses priorités lors de chacune des sessions estivales des transferts : recruter Kylian Mbappé ainsi que Paul Pogba. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Manchester United, l’international français serait susceptible d’être vendu dès l’ouverture du mercato estival alors que le PSG suivrait l’évolution de sa situation selon Duncan Castles, journaliste du Times notamment. Cependant, et ce bien que le Coronavirus ait engendré une crise financière dans un bon nombre de clubs, le journaliste de Sky Italia Fabrizio Romano assurait récemment que la valeur marchande de joueurs comme Pogba ne baisserait pas. De quoi effrayer le Real Madrid ? Pas vraiment.

Paul Pogba destiné au Real Madrid ?