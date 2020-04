Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça active un plan B à Lautaro Martinez !

Publié le 13 avril 2020 à 19h00 par A.M.

En quête d'un renfort offensif afin d'épauler puis succéder à Luis Suarez, le FC Barcelone a érigé Lautaro Martinez en priorité. Mais l'Inter Milan est inflexible et réclame les 111M€ correspondants à sa clause libératoire. Une situation qui pousse le Barça à activer un plan B.

Cet été, l'une des priorités du FC Barcelone sera de recruter un nouvel avant-centre. L'idée est de trouver un concurrent à Luis Suarez qui sera capable de lui succéder à moyen terme. Dans cette optique, le club catalan n'a pas perdu de temps pour dégager une priorité claire : Lautaro Martinez. L'attaquant argentin réalise une grande saison en Serie A, mais l'Inter Milan ne semble pas enclin à céder son avant-centre et se montrerait inflexible. Ce sera la clause libératoire ou rien. Autrement dit, si le Barça veut s'offrir Lautaro Martinez, il faudra débourser 111M€. Une somme qui pourrait compromettre d'autres dossiers. Par conséquent, le Barça travaille sur d'autres pistes.

Alexander Isak, l'alternative à Lautaro Martinez

Et selon les informations de Francesc Aguilar, journaliste de Mundo Deportivo , le numéro 2 sur la liste des attaquants suivis par le Barça se nomme Alexander Isak (20 ans). Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football suédois, le natif de Solna a eu dû mal à exploser alors qu'il avait rejoint le Borussia Dortmund en janvier 2017. L'été dernier, il a ainsi rejoint la Real Sociedad et confirme enfin tous les espoirs placés en lui. Auteur de 14 buts en 34 apparitions toutes compétitions confondues, Alexander Isak réalise une très belle saison au sein du club basque, au point de se retrouver dans le viseur du FC Barcelone.

Si Lautaro Martínez, por uno u otro motivo, no puede llegar esta temporada, el Barça maneja una lista alternativa de jóvenes atacantes que puedan crecer a la sombra del uruguayo. El internacional sueco de la Real, Alexander Isak, sigue estando en pole position. Se le monitoriza. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) April 13, 2020