Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La tendance se confirme pour Haaland !

Publié le 14 avril 2020 à 7h30 par H.G.

Annoncé avec insistance du côté du Real Madrid ces derniers temps, Erling Braut Haaland serait bel et bien l’une des cibles du club madrilène, qui cherchera à se renforcer offensivement l’été prochain.

A 32 ans, Karim Benzema n’incarne plus l’avenir au Real Madrid. Et en dépit du fait qu’il soit toujours performant, les Merengue avaient d’ores et déjà commencé à travailler sur sa succession l’été dernier en recrutant Luka Jovic à l’Eintracht Francfort. Cependant, l’arrivée du Serbe s’est avérée être un véritable flop cette saison tant celui-ci n’a jamais réussi à s’adapter au club madrilène et à la vie en Espagne. De ce fait, le Real Madrid se serait fixé pour objectif de recruter un nouveau numéro 9 apte à prendre la succession de Karim Benzema et aurait coché le nom d’Erling Braut Haaland. Les Madrilènes auraient été séduits par ses excellentes performances au RB Salzburg en première partie de saison, avant qu'il ne rejoigne le Borussia Dortmund cet hiver où il a réédité ses bonnes prestations. Et à en croire les dernières informations venues d'Espagne ce lundi, la piste menant au joueur de Lucien Favre semble bien se confirmer.

Le Real Madrid serait prêt à débourser 75M€ pour recruter Haaland !