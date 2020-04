Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’arrivée d’Haaland serait totalement remise en question !

Publié le 14 avril 2020 à 4h45 par T.M.

Si le Real Madrid veut accueillir Erling Braut Haaland, il va falloir faire de la place. Problème, un départ de Luka Jovic ne serait pas à l’ordre du jour.

Au Real Madrid, on veut frapper fort. Et en attendant Kylian Mbappé, c’est Erling Braut Haaland qui pourrait être le gros coup des Merengue. Encore faut-il trouver un accord au Borussia Dortmund. Néanmoins, les Madrilènes devront aussi faire de la place. Dernièrement, la presse espagnole assurait que pour faire venir Haaland, le Real Madrid devra avant se séparer de Mariano et Luka Jovic. Mais pour le Serbe, cela ne semble pas du tout être le cas.

Le Real compte sur Jovic