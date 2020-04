Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rakitic veut jouer un drôle de tour au Barça !

Publié le 14 avril 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que le FC Barcelone espère réussir à se séparer d'Ivan Rakitic cet été, l'international croate ne l'entend pas de cette oreille et souhaite bien honorer son contrat jusqu'au bout.

Ivan Rakitic n'est plus en odeur de sainteté au FC Barcelone. Le club catalan essaie de vendre son joueur depuis l'été dernier, soit en le proposant à des clubs, soit en tentant de l'inclure dans différents deals comme ce fût le cas avec Neymar, et plus récemment avec Lautaro Martinez. Le Barça espère ainsi soit faire baisser le prix d'un éventuel transfert, soit récupérer une indemnité en le vendant. Et dans les deux cas faire l'économie de son salaire important. Mais c'est sans compter sur la volonté d'Ivan Rakitic qui compte bien aller au bout de son contrat qui prend fin en juin 2021. Ce serait un coup dur financier pour le Barça.

Rakitic veut rester au Barça