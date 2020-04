Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Achraf Hakimi annonce la couleur pour son avenir...

Publié le 13 avril 2020 à 19h15 par A.D.

Prêté jusqu'à la fin de saison au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi pourrait faire son retour au Real Madrid avant de s'envoler vers une toute nouvelle destination. Alors qu'il serait suivi de près par le PSG, Chelsea et le Bayern, le défenseur de 21 ans a fait passer un message sur son avenir.

Achraf Hakimi a entretenu le suspens quant à son avenir. Prêtée par le Real Madrid, la pépite de 21 ans fait le plus grand bonheur du Borussia Dortmund depuis le début de la saison dernière. Ce qui n'aurait pas échappé au PSG, au Bayern et à Chelsea. Alors qu'Achraf Hakimi ne manquerait pas de prétendants, le Real Madrid n'aurait pas encore scellé son avenir. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité le 6 avril, Zinedine Zidane serait ouvert à une vente de l'international marocain, mais n'aurait pas encore pris de décision définitive à son sujet. Ce qui n'aiderait pas Achraf Hakimi à en savoir plus sur son futur. Lors d'un entretien accordé à la Cadena Ser , le défenseur du Real Madrid a expliqué qu'il était encore dans le flou total en ce qui concerne son avenir.

«Je n'ai pas encore eu de contact avec Madrid pour l'année prochaine»