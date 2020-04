Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un attaquant de Ligue 1 s’imagine à l’OM !

Publié le 14 avril 2020 à 3h30 par A.M.

En quête d'un nouvel avant-centre afin de densifier son secteur offensif, l'OM suivrait avec attention M'Baye Niang. Et cela tombe bien, l'attaquant du Stade Rennais n'est pas insensible à cet intérêt.

Malgré la saison convaincante de Dario Benedetto, l'Olympique de Marseille souhaite se renforcer au poste d'avant-centre. Et pour cause, le club phocéen devrait se qualifier en Ligue des Champions et l'Argentin ne pourra pas assumer d'être le seul buteur marseillais en jouant tous les trois jours. Par conséquent, l'OM suit plusieurs joueurs à l'image de M'Baye Niang comme le révélait récemment L'Equipe . Auteur d'une belle saison, l'attaquant du Stade Rennais serait disponible pour 30M€, une somme qui semble importante pour les finances phocéennes mais qui pourrait être revue à la baisse avec la crise du Covid-19. Quoi qu'il en soit, M'Baye Niang reconnait que l'intérêt de l'OM est flatteur.

«Je ne serais pas insensible»