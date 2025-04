Mbappé : Une famille qui vaut 175M€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans le monde du football, il y a des noms de famille qu’on l’entend régulièrement et ce même si parfois il n’y a aucun lien de parenté entre tous. C’est alors qu'une étude a été menée sur le nom qui était valorisé le plus haut. Une étude où on peut retrouver la famille Mbappé, avec Kylian et Ethan.

Lisandro Martinez, Lautaro Martinez ou encore Emiliano Martinez n’ont aucun lien de parenté et pourtant, les 3 Argentins partagent le même nom de famille. Transfermarkt a d’ailleurs révélé l’une de ses études où on y apprend donc que le nom Martinez est celui qui dispose de la plus grande valorisation dans le football. 26 joueurs se partagent ainsi ce nom pour un total de 236M€.

Les Martinez devant les Bellingham et Mbappé

Mais dans ce classement, on peut également retrouver des cas rares : les fratries. C’est ainsi que les Bellingham, Jude et Jobe, arrivent à la 2ème place pour 202M€. Le podium est ensuite complété par les frères Mbappé, Kylian et Ethan. A eux deux, la star du Real Madrid et le joueur du LOSC valorisent leur nom de famille à 175M€.

Les Alvarez et Fernandez derrière

Quid de la suite de ce classement des noms les mieux valorisés du football ? Derrière les Mbappé, on retrouve les Alvarez (170M€), les Diaz (158M€), les Fernandez (150M€), les Garcia (146M€), les Palmer (132M€), les Rodriguez (131M€) et enfin les Silva (118M€) ferment le top 10.