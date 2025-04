«Mbappé n'est pas mon ami», une célébrité le balance !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ces dernières heures, Kylian Mbappé se trouvait du côté de la Suisse pour un événement avec Hublot, l’un de ses sponsors. Aux côtés de la star du Real Madrid, on pouvait également retrouver Usain Bolt. La superstar jamaïcaine de l’athlétisme n’a d’ailleurs pas manqué de parler de Mbappé, évoquant sa relation avec ce dernier.

Après la qualification du Real Madrid pour la finale de la Coupe du Roi, Kylian Mbappé s’est envolé pour la Suisse. En effet, le Français a participé à un événement avec l’un de ses partenaires, Hublot. A cette occasion, on a pu assister à la rencontre entre Mbappé et Usain Bolt.

« On se connaît en tant qu’athlète de haut niveau »

Alors qu’Usain Bolt était donc avec Kylian Mbappé en Suisse, le Jamaïcain a dit ce qu’il pensait du capitaine de l’équipe de France. Pour GQ, il a notamment confié : « Ce n’est pas mon ami mais on se connaît en tant qu’athlète de haut niveau. Le Real Madrid est la deuxième équipe que je supporte (derrière Manchester United, ndlr), donc je suis de très près ses performances ».

« Il va devenir encore plus grand »

Toujours à propos de Kylian Mbappé, Usain Bolt a expliqué : « Il est vraiment fantastique. Son niveau est très élevé, et il est tellement jeune. Il a déjà accompli beaucoup de choses et maintenant il est au Real Madrid. Il va encore gagner beaucoup de trophées et devenir encore plus grand ».