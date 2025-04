Pierre Ménès relance un clash sur les réseaux sociaux !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pierre Ménès a relancé une querelle sur les réseaux sociaux en réagissant aux rumeurs évoquant un départ d'Emanuel Emegha du RC Strasbourg vers Chelsea. En qualifiant l'information de « folklorique », l’ancien chroniqueur du CFC en a profité pour critiquer Mohamed Toubache-Ter, qui ne s’était pas montré tendre à son égard ces derniers mois.

Sixième de Ligue 1, le RC Strasbourg est l’une des belles surprises de la saison. Liam Rosenior peut compter sur une équipe ambitieuse, profitant du rachat du club alsacien à l’été 2023 par BlueCo, actionnaire de Chelsea, pour récupérer quelques jeunes joueurs appartenant aux Blues et accueillir des éléments prometteurs susceptibles de rejoindre l’Angleterre à l’avenir. Cela pourrait être le cas d’Emanuel Emegha.

« Info folklorique »

Arrivé il y a deux ans pour 13M€, Emanuel Emegha pourrait prendre le chemin de Chelsea durant le mercato selon Mohamed Toubache-Ter, de quoi faire réagir Pierre Ménès sur le réseau social X. « Info folklorique par un mec qui raconte n’importe quoi, a lancé l’ancien chroniqueur du CFC en réaction à un message d’un internaute lui demandant son avis. Déjà l’incertitude sur la présence potentielle des 2 clubs dans la même coupe d’Europe bloque toute transaction. Quand on sait pas on n’invente pas ».

« Je l’em***** matin midi soir »

Un coup de gueule qui n’est pas anodin quand on connaît les relations houleuses entre Pierre Ménès et Mohamed Toubache-Ter, qui s’en était pris à l’ancien de Canal+ en janvier dernier. « Je vois que Pierre Mènes parle de moi… que ce dernier sache une chose, je l’emmerde matin midi soir, lâchait-il sur X. S’il veut que je publie son message du 14 août 2021 via Messenger… qu’il fasse signe. On publiera sur ce réseau social, notre long échange. Je n’ai que mépris pour vous. » Le clash est loin d’être terminé.