Mercato - PSG : Ce scénario qui se dessine pour Mauro Icardi !

Publié le 14 avril 2020 à 7h45 par A.C.

Actuellement prêté au Paris Saint-Germain par l’Inter, Mauro Icardi pourrait voir son avenir se préciser au cours des prochains mois.

Deux pistes se présentent pour Mauro Icardi. La première concerne le Paris Saint-Germain et son option d’achat... que Leonardo ne semble plus si certain de vouloir lever. La seconde le mènerait vers un retour en Italie, où l’Inter ne souhaite plus entendre parler de lui et où la Juventus aimerait bien tirer son épingle du jeu, faisant de lui le successeur de Gonzalo Higuain. Ce scénario est celui évoqué par la presse italienne depuis plusieurs semaines déjà, mais les relations très compliquées entre la Juve et l’Inter représenteraient un obstacle à la venue d’Icardi à Turin.

« Il ne faut pas exclure la piste Juventus pour Icardi, mais... »