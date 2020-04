Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une condition fixée dans l’opération Pogba ?

Publié le 14 avril 2020 à 7h15 par Th.B.

Manchester United ne serait pas contre le transfert de Paul Pogba, lui cherchant déjà un successeur, mais le club mancunien n’ouvrirait la porte à son départ qu’à une seule condition. Le PSG et le Real Madrid entre autres seraient donc prévenus.

Paul Pogba ne devrait pas être bloqué à Manchester United, contrairement au dernier mercato estival au cours duquel les Red Devils n’avaient pas pu mettre la main sur son successeur avant la deadline du marché anglais fixée au 8 août. La tendance serait bien différente cette fois. En effet, de par sa situation contractuelle, son engagement envers United expirant en juin 2021, les dirigeants mancuniens le vendraient volontiers. Le PSG, la Juventus et le Real Madrid, étant tous les trois sur les traces du champion du monde tricolore, devraient mettre la main à la poche pour espérer avoir une chance.

Un bon de sortie pour Pogba, si…