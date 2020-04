Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord déjà trouvé avec Paul Pogba ?

Publié le 13 avril 2020 à 20h15 par Th.B.

Pisté par le PSG, Paul Pogba se serait déjà mis d’accord sur les bases d’un contrat avec le Real Madrid. De son côté, Manchester United pourrait bien avoir déjà mis la main sur son successeur.

Paul Pogba pourrait quitter Manchester United pour la deuxième fois de sa carrière à l’occasion du prochain mercato estival. En effet, le milieu de terrain des Red Devils , où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2021, voudrait rejoindre le Real Madrid. C’est du moins l’information qu’ As communiquait ces dernières heures. Bien qu’une prolongation de contrat du côté des Red Devils soit toujours une option à prendre en considération à ce stade de la saison, le média ibérique a assuré que la détermination de Pogba de signer à la Casa Blanca lui serait supérieure. Et la presse britannique évoque déjà un accord passé avec le Real Madrid, alors que Leonardo souhaiterait toujours recruter Pogba au PSG…

Pogba se serait mis d’accord avec le Real avant l’arrêt des compétitions, Bruno Fernandes pour lui succéder ?