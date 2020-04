Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria, le nouveau casse-tête de Leonardo ?

Publié le 14 avril 2020 à 5h30 par T.M.

Alors que Leonardo a déjà beaucoup à faire avec Neymar, Mbappé et Icardi, Angel Di Maria devrait prochainement s’ajouter à la liste des priorités du directeur sportif du PSG.

A quoi ressemblera le PSG la saison prochaine ? Alors qu’on en saura plus dans les semaines à venir, Leonardo voit tout de même les dossiers chauds se multiplier. Actuellement, il est ainsi question de l’avenir de Mauro Icardi, prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, de Neymar, encore et toujours annoncé au FC Barcelone, et de Kylian Mbappé, pour qui la menace du Real Madrid plane toujours au-dessus du PSG. De quoi bien occuper Leonardo, qui devrait voir les priorités augmenter dans les prochaines semaines.

Quid d’Angel Di Maria ?