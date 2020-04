Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi André Onana va choisir le PSG !

Publié le 14 avril 2020 à 3h15 par A.M.

Dans le viseur de nombreux clubs pour cet été, André Onana a toutefois plus de perspective d'avenir à moyen terme au PSG qu'au sein des autres clubs intéressés. Explications.

Cet été, Leonardo pourrait bien se mettre en quête d'un nouveau portier, un an après avoir attirer Keylor Navas pour 15M€ en provenance du Real Madrid. Il faut dire que le Costaricien est une solution sur le court terme puisque du haut de ses 33 ans, il ne représente pas l'avenir du PSG. Par conséquent, Leonardo souhaite anticiper sa succession en recrutant un gardien de but à la fois jeune et expérimenté capable d'attendre une ou deux saisons pour prendre la succession de Keylor Navas. Dans cette optique, L'Equipe révèle qu'André Onana est une piste sérieuse. Mais la concurrence reste importante puisque Chelsea, Tottenham et le FC Barcelone sont également dans le coup.

A moyen terme, Onana serait titulaire au PSG