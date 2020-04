Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi a déjà tout prévu !

Publié le 13 avril 2020 à 23h15 par A.C.

Actuellement prêté au Paris Saint-Germain par l’Inter, Mauro Icardi aurait les idées claires au sujet de son avenir.

Après des débuts tonitruants, Mauro Icardi est rentré dans le rang. L’attaquant du Paris Saint-Germain traverse une période compliquée depuis le début de l’année 2020 et, si l’on s’en fie à la presse italienne, son départ est inéluctable. Leonardo ne souhaiterait en effet pas lever l’option d’achat présente dans son contrat et fixée à 70M€. Le problème, c’est qu’à l’Inter plus personne ne veut d’Icardi, qui pourrait donc se retrouver face à un problème de taille.

Icardi veut la Juventus