Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone prépare ses munitions pour Lautaro Martinez !

Publié le 14 avril 2020 à 13h30 par La rédaction

Pour séduire l’Inter Milan, sans payer le prix fort, le Barça songe à intégrer des joueurs de son effectif dans la transaction pour Lautaro Martinez.

Le FC Barcelone se prépare à une offre assez spéciale pour l’attaquant de l’Inter Milan Lautaro Martinez. Si la direction intériste demande les 111 millions d’euros de la clause libératoire de l’international argentin afin de laisser partir son joueur, le FC Barcelone ne pourrait pas s’offrir un transfert aussi onéreux sans vente. Ainsi, les dirigeants catalans ont pensé à une offre incluant quelques joueurs pour Lautaro Martinez, afin de faire baisser le prix de l’ancien attaquant du Racing…

Alena, Vidal, Rafinha et Rakitic proposés ?

Ainsi, le FC Barcelone pourrait tenter de se séparer de plusieurs joueurs devenus progressivement indésirables. C’est le cas d’Ivan Rakitic et Arturo Vidal, puisque tous deux ne sont plus vraiment en odeur de sainteté du côté de Barcelone, et restent toujours assez intéressants pour les inclure dans la transaction. Mais ce n’est pas tout. Pour faire drastiquement baisser le prix du transfert éventuel de Lautaro Martinez, le Barça pourrait également proposer Rafinha et Carles Alena dans la transaction. Tous deux ont été envoyés en prêt afin de libérer de la place dans l’effectif barcelonais, le premier au Celta Vigo, le deuxième du côté du Bétis Séville. Le premier a déjà connu l’Inter Milan, qu’il avait rejoint en prêt en 2018. Reste à savoir si l’Inter pourrait se laisser tenter pour eux…