Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato : Le coup de gueule de Neuer pour son avenir !

Publié le 19 avril 2020 à 14h51 par La rédaction mis à jour le 19 avril 2020 à 14h52

Très agacé des fuites dans la presse concernant ses demandes pour prolonger son contrat au Bayern Munich, Manuel Neuer ne manque d'afficher sa déception face au comportement de certains dirigeants bavarois.