Mercato - PSG : Mbappé bradé au Real Madrid ? Jamais de la vie pour Doha !

19 avril 2020

D’après les informations de Soccer Link, la vente de Kylian Mbappé était calée avec le Real Madrid pour 180 M€ avant la crise du coronavirus. Un scénario très difficile à croire…

Kylian Mbappé sera-t-il bradé au Real Madrid ? Alors que le dossier de sa prolongation de contrat est toujours à l’arrêt, les rumeurs vont bon train concernant un potentiel départ de Mbappé. Avec l’arrêt des compétitions de football à cause de la crise sanitaire du Coronavirus et le report de l’Euro comme des Jeux Olympiques, le PSG a décidé de relancer le dossier épineux de la prolongation de contrat de l’international français. Et difficile de croire que Mbappé sera bradé au Real Madrid…

Doha veut le conserver