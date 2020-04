Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe lâchée dans le feuilleton Neymar !

Publié le 19 avril 2020 à 10h15 par A.M. mis à jour le 19 avril 2020 à 11h53

Alors que Neymar est régulièrement annoncé proche d'un retour au FC Barcelone, Isabela Pagliari, journaliste brésilienne proche de ses compatriotes du PSG, assure qu'un tel transfert est quasiment impossible à l'heure actuelle.

Un an après s'être retrouvé au cœur d'un énorme feuilleton pour son retour au FC Barcelone, Neymar n'a pas fini de faire parler de lui. En effet, alors que l'été dernier, le Brésilien avait fait le forcing pour quitter le PSG, cette fois-ci, c'est le Barça qui ferait du numéro 10 de la Seleçao sa grande priorité. La presse catalane assure que Josep Maria Bartomeu souhaite absolument rapatrier Neymar, mais ce dossier est rendu compliqué par la crise liée au Covid-19 qui va avoir un énorme impact sur l'économie des clubs. Toutefois, plusieurs joueurs pourraient être inclus dans le deal afin de convaincre Leonardo, à l'image d'Antoine Griezmann ou encore Ousmane Dembélé. Mais encore faut-il que Neymar ait encore la volonté de quitter le PSG. Et à en croire Isabela Pagliari, journaliste d' Esporte Interativo et proche des Brésiliens du club de la capitale, rien n'est moins sûr.

«C’est presque impossible de voir Neymar signer au FC Barcelone»