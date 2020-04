Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rien ne serait perdu pour Batshuayi !

Publié le 20 avril 2020 à 0h30 par Th.B.

Alors que l’OM ouvrirait la porte à un retour de Michy Batshuayi, Chelsea ne serait plus intéressé par l’international belge et compterait s’en séparer cet été.

Et si Michy Batshuayi revenait à l’OM quatre ans après avoir quitté la cité phocéenne ? Ayant enchaîné les prêts depuis son départ du club marseillais, l’international belge n’a jamais convaincu à Chelsea. Entraîneur des Blues depuis l’été dernier, Frank Lampard ne compterait plus sur l’attaquant et Le Soir révélait en mars dernier que l’OM suivrait avec attention l’évolution de sa situation alors que son contrat expirera à l’été 2021. De son côté, The Athletic dévoilait dernièrement qu’il ne sera pas retenu à l’intersaison en cas d’offre satisfaisante. Et la tendance se confirmerait.

Lampard voudrait que Chelsea se sépare de Batshuayi !