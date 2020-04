Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane serait prévenu pour Aubameyang !

Publié le 19 avril 2020 à 22h30 par Th.B.

Intéressé à l’idée de recruter Pierre-Emerick Aubameyang pour renforcer l’attaque du Real Madrid, Zinedine Zidane ne pourrait pas lancer les grandes manoeuvres pour le Gabonais pour le moment. Explications.

Et si Pierre-Emerick Aubameyang venait à signer au Real Madrid plutôt qu’au FC Barcelone ? France Football révélait lundi que malgré l’intérêt du Barça , le club merengue aurait de grands projets pour le buteur d’Arsenal où il n’est contractuellement lié que jusqu’en juin 2021. L’hebdomadaire expliquait cependant que le géant madrilène aurait simplement pris la température à ce jour pour un éventuel transfert. Cependant, la présence du Real Madrid devrait chambouler les plans du FC Barcelone ou encore de l’Inter pour le Gabonais, sans oublier les intérêts de certaines écuries de Premier League. Néanmoins, Arsenal aurait calmé les ardeurs de tout le monde, pour l'instant.

Arsenal n’écouterait pour le moment aucune offre pour Aubameyang !