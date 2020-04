Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme rebondissement pour Icardi ?

Publié le 19 avril 2020 à 21h45 par A.C.

Mauro Icardi, attaquant prêté par l’Inter au Paris Saint-Germain, ne semble plus être une priorité pour la Juventus.

Paris, c’est fini. A en croire les dernières indiscrétions sur le sujet, Mauro Icardi n’aurait plus l’intention de poursuivre sa carrière en France. L’attaquant du Paris Saint-Germain souhaiterait retrouver l’Italie et l’Inter... où il n’est pourtant plus le bienvenu. Quelles sont donc ses autres options ? Il y a la Juventus, qui le suit depuis plusieurs années déjà et qui, l’été dernier, semblait prête à tout pour s’attacher ses services. Les choses semblent toutefois avoir changé et cela ne devrait pas servir les intérêts d’Icardi...

Icardi, plan C de la Juve derrière Kane et Gabriel Jesus