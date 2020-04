Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Suarez... Neymar n’a pas du tout coupé les ponts !

Publié le 19 avril 2020 à 20h45 par A.C.

Neymar, star du Paris Saint-Germain, devrait une nouvelle fois faire couler beaucoup d’encre avec un possible retour au FC Barcelone.

Comme l’été dernier, le feuilleton Neymar reprend de plus belle. Le FC Barcelone n’a pas abandonné l’idée d’arracher le Brésilien au Paris Saint-Germain, encore plus avec la saison délicate traversée par le club. Neymar ne dirait pas non à un come-back, puisqu’il entretient d’excellentes relations, entre autres, avec Lionel Messi et Luis Suarez, ses deux anciens coéquipiers. C’est d’ailleurs connu, les deux Barcelonais étaient à la base d’un retour de Neymar l’été dernier, déjà...

Neymar toujours en contact avec ses anciens coéquipiers du Barça