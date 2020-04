Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste XXL pourrait se préciser pour Icardi !

Publié le 19 avril 2020 à 14h15 par A.C.

Du côté de l’Inter, on commencerait à changer d’avis au sujet de Mauro Icardi, actuellement prêté au Paris Saint-Germain.

Personne ne peut vraiment dire quel sera le club de Mauro Icardi, la saison prochaine. Prêté au Paris Saint-Germain, l’attaquant pourrait ne pas être gardé. En Italie, l’Inter ne veut plus de lui et son avenir pourrait donc être lié à l’Atlético de Madrid, où Diego Simeone l’apprécie beaucoup, ou encore à la Juventus. Les Bianconeri ont toujours été fan d’Icardi et avec Gonzalo Higuain dont le contrat pourrait être rompu, ils auraient l’intention de tenter sérieusement le coup pour le numéro 18 du PSG.

L’Inter favorable à un départ d’Icardi à la Juve ?