Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez préparerait cinq départs !

Publié le 19 avril 2020 à 21h00 par J.-G.D.

Visiblement désireux de vendre plusieurs joueurs du Real Madrid cet été, Florentino Pérez pourrait ainsi se séparer de Gareth Bale, de Mariano Diaz et de James Rodriguez entre autres.

Florentino Pérez s’activerait en coulisses pour bien préparer le mercato estival. Entre les possibles arrivées (Harry Kane, Fabian Ruiz, Radio Mané…) et les départs, le président du Real Madrid ne chômerait pas en interne afin de repenser l’effectif de Zinedine Zidane. L’homme fort des Merengue devrait donc se séparer de quelques joueurs à la fin de la saison, Gareth Bale, James Rodriguez ou Mariano Diaz étant susceptibles de quitter Madrid d’ici quelques semaines.

Récupérer 121M€ grâce à Gareth Bale ou James Rodriguez ?