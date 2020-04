Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dayot Upamecano afficherait un souhait clair pour son avenir !

Publié le 20 avril 2020 à 16h45 par A.M.

Convoité par le Paris Saint-Germain afin d'anticiper la succession de Thiago Silva, Dayot Upamecano devrait bien quitter le RB Leipzig, mais il afficherait une préférence pour la Premier League...

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a renoué le contact avec le clan Thiago Silva afin d'envisager une prolongation de contrat d'une saison. Il faut dire que la crise du Covid-19 change la donne sur le marché et va compliquer la quête d'un nouveau défenseur central d'envergure pour remplacer le Brésilien. Malgré tout, ce serait une solution à court terme puisqu'avec seulement une saison supplémentaire au PSG pour O Monstro , la question de sa succession se poserait de nouveau très rapidement. Dans cette optique, Leonardo travaille sur plusieurs pistes, y compris celle menant à Dayot Upamecano (21 ans) comme Abdellah Boulma le révélait récemment. Mais la concurrence s'annonce rude dans ce dossier d'autant plus que le jeune français aurait déjà une préférence pour son futur.

Upamecano plus proche de l'Angleterre ?