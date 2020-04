Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de Werner influencé par Lautaro Martinez ?

Publié le 20 avril 2020 à 19h00 par D.M.

L’Inter pourrait voir Lautaro Martinez filer au FC Barcelone lors du prochain mercato. Et pour le remplacer, le club italien aurait ciblé Timo Werner qui évolue cette saison au RB Leipzig.

Les blessures d’Ousmane Dembélé et de Luis Suarez ont mis en lumière le manque de solutions dans le secteur offensif. Le FC Barcelone se serait ainsi fixé comme objectif de recruter un attaquant lors du prochain mercato. La presse espagnole annonce depuis des mois que l’heureux élu pourrait être Lautaro Martinez. L’attaquant de l’Inter serait la priorité des dirigeants catalans et des discussions auraient été entamées pour parvenir à un accord. La possibilité de voir Lautaro Martinez quitter l’Italie est grande et pour le remplacer, le club nerazzurro aurait ciblé un attaquant qui figurerait également sur les tablettes du FC Barcelone.

Timo Werner pour remplacer Lautaro Martinez ?