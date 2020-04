Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un joueur du Barça contrarie l’opération Lautaro Martinez

Publié le 20 avril 2020 à 5h30 par T.M.

Dans le cadre de l’opération Lautaro Martinez, il a été d’un échange avec Arthur. Problème, le joueur du FC Barcelone a clairement d’autres plans pour son avenir.

L’Inter Milan a prévenu le FC Barcelone, pour recruter Lautaro Martinez, il faudra payer 111M€, soit le montant de sa clause libératoire. Une somme qui refroidirait les Catalans qui chercheraient d’autres solutions pour trouver tout de même un terrain entente. Ainsi, l’idée serait de proposer un ou plusieurs joueurs dans la balance pour faire baisser le prix. Ces derniers jours, un nom revenait souvent, celui d’Arthur. Apprécié par l’Inter, le Brésilien pourrait donc filer vers la Lombardie.

« Je ne pense qu’à Barcelone »