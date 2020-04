Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a réalisé un énorme coup à 31M€ !

Publié le 20 avril 2020 à 4h30 par T.M.

Recruté cet hiver, Francisco Trincao débarquera cet été au FC Barcelone. Et du côté de Braga, on voir grand pour le Portugais.

Alors que le FC Barcelone prépare actuellement son mercato estival, rêvant notamment de Neymar et Lautaro Martinez, Quique Setien peut déjà compter sur un renfort offensif pour la saison prochaine. En effet, Francisco Trincao s’est d’ores et déjà engagé avec les Blaugrana. En janvier dernier, le Barça a levé la clause libératoire du Portugais, fixée à Trincao, avant de le prêter dans la foulée à Braga. Et pour le club portugais, l’affaire réalisée par les Catalans pourrait être exceptionnelle.

« Un joueur qui va marquer la décennie »