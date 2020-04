Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle recrue à 31M€ qui «va marquer» le Barça !

Publié le 20 avril 2020 à 0h00 par J.-G.D.

António Salvador, président de Braga, assure que Francisco Trincão, recrue estivale du Barça, sera l’un des grands acteurs de cette décennie.

Avant même le début du mercato estival, le FC Barcelone a déjà débuté son recrutement. Les Catalans ont en effet enregistré les renforts de Matheus Fernandes et de Francesco Trincão au mois de janvier, en vue d’une arrivée au terme de la saison. Le jeune attaquant de Braga deviendra donc un nouveau joueur du Barça d’ici quelques semaines, même si son avenir pourrait s'inscrire loin du Barça, dans le cadre d'un prêt en Espagne, en Italie ou en Allemagne. Via des propos rapportés par O Jogo , António Salvador, président de la formation portugaise, prédit un avenir radieux à Trincão.

« Nous allons perdre un grand joueur, qui va marquer la prochaine décennie »